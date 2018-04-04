Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
121 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
04.04.2018  20:16

Аутсайдер розгромив Верону, Мілан грає з Інтером. Матчі 27-го туру чемпіонату Італії

 

4 квітня відбудеться чотири матчі пропущеного 27-го туру Серії А. 

Так, аутсайдер першості Беневенто розгромив Верону 3:0. 

Центральним матчем туру буде міланське дербі. 

Нагадаємо, напередодні перемоги у пропущених матчах 27-го туру здобули Фіорентина та Сампдорія.

Чемпіонат Італії-2017/18

27-й тур, пропущені матчі

3 квітня

Беневенто - Верона - 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Летиціа, 2:0 - 66 Діабате, 3:0 - 84 Діабате.

К'єво - Сассуоло - 19:30

Мілан - Інтер - 19:30

Торіно - Кротоне - 19:30. 





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
20:57
Футбол. Ліверпуль - Ман Сіті: Зінченко не потрапив у стартовий склад на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
20:39
Теніс. Молода українка у напруженій боротьбі поступилася на турнірі у США
20:16
Футбол. Аутсайдер розгромив Верону, Мілан грає з Інтером. Матчі 27-го туру чемпіонату Італії
19:58
Футбол. Екс-хавбек Динамо згадав про бійку із бразильським легіонером
19:22
Футбол. ЗМІ показали, хто з Реала не радів диво-голу Роналду у ворота Ювентуса. ВІДЕО
18:54
Футбол. Англійський клуб передумав запрошувати Фонсеку?
18:35
Бокс. Гассієв показав, як готується до бою з Усиком
18:08
Футбол. Колишній футболіст Динамо: Шахтар зараз сильніший за киян
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!