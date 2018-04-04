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121 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 20:16
Аутсайдер розгромив Верону, Мілан грає з Інтером. Матчі 27-го туру чемпіонату Італії
4 квітня відбудеться чотири матчі пропущеного 27-го туру Серії А.
Так, аутсайдер першості Беневенто розгромив Верону 3:0.
Центральним матчем туру буде міланське дербі.
Нагадаємо, напередодні перемоги у пропущених матчах 27-го туру здобули Фіорентина та Сампдорія.
Чемпіонат Італії-2017/18
27-й тур, пропущені матчі
3 квітня
Беневенто - Верона - 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Летиціа, 2:0 - 66 Діабате, 3:0 - 84 Діабате.
Fischio finale al Vigorito dove il @bncalcio conquista la vittoria contro l'@HellasVeronaFC! #BeneventoVerona #SerieATIM pic.twitter.com/6oZUShPaP1— Serie A TIM (@SerieA_TIM) 4 квітня 2018 р.
К'єво - Сассуоло - 19:30
Мілан - Інтер - 19:30
Торіно - Кротоне - 19:30.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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