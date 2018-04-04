Ліверпуль - Ман Сіті: Зінченко не потрапив у стартовий склад на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

21-річний українець Олександр Зінченко не потрапив у стартовий склад Манчестер Сіті на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Хосеп Гвардіола надав перевагу на лівому фланзі орієнтованому більше на захист Емеріку Ляпорту.

Проте Зінченко може взяти участь у грі, вийшовши на заміну.

Нагадаємо, що Зінченко вже грав за Ман Сіті у Лізі чемпіонів - він взяв участь у матчі 1/8 фіналу проти Базеля.

Раніше повідомлялося, що команда Зінченка не зможе розраховувати на головного бомбардира у матчі проти Ліверпуля.

Варто додати, що Зінченко взяв участь у матчі 30-го туру АПЛ проти Сток Сіті.