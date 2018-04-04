Ліверпуль - Ман Сіті: Зінченко не потрапив у стартовий склад на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
21-річний українець Олександр Зінченко не потрапив у стартовий склад Манчестер Сіті на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.
Хосеп Гвардіола надав перевагу на лівому фланзі орієнтованому більше на захист Емеріку Ляпорту.
Проте Зінченко може взяти участь у грі, вийшовши на заміну.
How we're lining-up at Anfield tonight! 🙌— Manchester City (@ManCity) 4 квітня 2018 р.
City XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Otamendi, Laporte, Fernandinho, Silva, De Bruyne, Gundogan, Sane, Jesus
Subs | Bravo, Danilo, Stones, Sterling, Delph, Bernardo, Zinchenko#lfcvcity #mancity pic.twitter.com/wEeldnQ8F7
Нагадаємо, що Зінченко вже грав за Ман Сіті у Лізі чемпіонів - він взяв участь у матчі 1/8 фіналу проти Базеля.
Раніше повідомлялося, що команда Зінченка не зможе розраховувати на головного бомбардира у матчі проти Ліверпуля.
Варто додати, що Зінченко взяв участь у матчі 30-го туру АПЛ проти Сток Сіті.
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