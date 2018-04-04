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239 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 21:58
Колишній гравець Динамо: Сабо ставився до легіонерів краще, ніж до українців
|У Динамо 2000-х було чимало легіонерів, проте і українці були на провідних позиціях/zbirna.com
Колишній головний тренер віце-президент Динамо Йожеф Сабо ставився до іноземних гравців краще, ніж до українців.
Таку заяву зробив колишній хавбек київської команди 2000-х Георгі Пєєв.
"Мені здавалося, він вважав, що легіонери краще, ніж свої, українські гравці. Я не згоден з цим. У Динамо були зібрані бійці, відповідальні футболісти. А були й іноземці, яких не сильно цікавила їх форма і те, яку гру вони покажуть", - заявив Пєєв в інтерв'ю zbirna.com.
Нагадаємо, раніше Пєєв розповів, як побився із бразильцем Клебером.
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