Колишній гравець Динамо: Сабо ставився до легіонерів краще, ніж до українців

У Динамо 2000-х було чимало легіонерів, проте і українці були на провідних позиціях/zbirna.com

Колишній головний тренер віце-президент Динамо Йожеф Сабо ставився до іноземних гравців краще, ніж до українців.

Таку заяву зробив колишній хавбек київської команди 2000-х Георгі Пєєв.

"Мені здавалося, він вважав, що легіонери краще, ніж свої, українські гравці. Я не згоден з цим. У Динамо були зібрані бійці, відповідальні футболісти. А були й іноземці, яких не сильно цікавила їх форма і те, яку гру вони покажуть", - заявив Пєєв в інтерв'ю zbirna.com.

Нагадаємо, раніше Пєєв розповів, як побився із бразильцем Клебером.