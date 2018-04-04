Клопп громить Гвардіолу у Ліверпулі: відео голів першого тайму матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

4 квітня Ліверпуль на Енфілд Роуд зустрічається із Манчестер Сіті у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Після першого тайму завдяки голам Мо Салаха, Алекса Окслейда-Чемберлена та Садіо Мане підопічні Юргена Клоппа впевнено виграють у команди Хосепа Гвардіоли.

Пропонуємо вашій увазі відео голів у першому таймі.

Нагадаємо, що українець Олександр Зінченко не потрапив у стартовий склад Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що Ман Сіті не зможе розраховувати на головного бомбардира у матчі проти Ліверпуля.