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644 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 22:37
Клопп громить Гвардіолу у Ліверпулі: відео голів першого тайму матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
4 квітня Ліверпуль на Енфілд Роуд зустрічається із Манчестер Сіті у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Після першого тайму завдяки голам Мо Салаха, Алекса Окслейда-Чемберлена та Садіо Мане підопічні Юргена Клоппа впевнено виграють у команди Хосепа Гвардіоли.
Пропонуємо вашій увазі відео голів у першому таймі.
What a fantastic opening 45 minutes! 👏https://t.co/rWn2k4b80E pic.twitter.com/aLiwLHrbTf— Liverpool FC (@LFC) 4 квітня 2018 р.
Нагадаємо, що українець Олександр Зінченко не потрапив у стартовий склад Манчестер Сіті.
Раніше повідомлялося, що Ман Сіті не зможе розраховувати на головного бомбардира у матчі проти Ліверпуля.
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