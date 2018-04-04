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61 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 23:06
Монако не зміг перемогти Ренн та наблизив чемпіонство ПСЖ. Матч 31-го туру чемпіонату Франції
У матчі 31-го туру чемпіонату Франції Монако на виїзді не зміг обіграти Ренн.
Гра завершилася унічию 1:1.
Монегаски йдуть в турнірній таблиці на другому місці, на 16 очок відстаючи від ПСЖ. Паризький клуб теоретично може стати чемпіоном вже в наступному турі - якщо переможе Сент-Етьєн, а Монако поступиться Нанту.
Нагадаємо, 31 березня Монако програв ПСЖ у фіналі Кубку французької ліги.
Чемпіонат Франції-2017/18
31-й тур
4 квітня
Ренн - Монако - 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 20 Гнаньйон, 1:1 - 29 Маркуш Лопеш.
90+3' Au terme d'un match intense et disputé, les Rouge et Blanc concèdent le match nul face au @staderennais.— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 4 квітня 2018 р.
⚽️29' @Rony10Lopes
1⃣-1⃣ #SRFCASM pic.twitter.com/dGoyCXHIWy
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E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій