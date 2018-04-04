Монако не зміг перемогти Ренн та наблизив чемпіонство ПСЖ. Матч 31-го туру чемпіонату Франції

У матчі 31-го туру чемпіонату Франції Монако на виїзді не зміг обіграти Ренн.

Гра завершилася унічию 1:1.

Монегаски йдуть в турнірній таблиці на другому місці, на 16 очок відстаючи від ПСЖ. Паризький клуб теоретично може стати чемпіоном вже в наступному турі - якщо переможе Сент-Етьєн, а Монако поступиться Нанту.

Нагадаємо, 31 березня Монако програв ПСЖ у фіналі Кубку французької ліги.

Чемпіонат Франції-2017/18

31-й тур

4 квітня

Ренн - Монако - 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 20 Гнаньйон, 1:1 - 29 Маркуш Лопеш.