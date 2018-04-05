Стало відомо про рекорд Ліверпуля у Лізі чемпіонів

Завдяки розгромній перемозі над Манчестер Сіті у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (3:0) Ліверпуль встановив клубний рекорд.

Так, червоні забили найбільше голів в одному сезоні Ліги чемпіонів за всю історію виступів у турнірі.

На даний момент у підопічних Юргена Клоппа вже 31 забитий м'яч (23 в груповому турнірі, 5 - в 1/8 фіналу проти Порту і 3 у матчі 1/4 фіналу проти Манчестер Сіті).

Попередній рекорд (29 голів) червоні встановили в сезоні-2007/08, в якому дійшли до півфіналу.

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні найбільше голів Ліверпуль забив у ворота московського Спартака.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль не був фаворитом протистояння із Манчестер Сіті та Ліги чемпіонів загалом.