Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
191 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
05.04.2018  00:21

Мессі не забив, але Барселона все одно розгромила суперника: відео голів матчу 1/4 фіналу проти Роми

Барселона, незважаючи на мовчання Ліонеля Мессі все одно розгромила суперника.

У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми (4:1) іспанська команда забила чотири голи, а пропустила лише один - 4:1. Варто зазначити, що два голи Рома забила сама собі. Зе два голи на свій рахунок записали Жерар Піке та Луїс Суарес. 

Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу. 

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль завдяки перемозі 3:0 над Ман Сіті встановив клубний бомбардирський рекорд





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
00:21
Футбол. Мессі не забив, але Барселона все одно розгромила суперника: відео голів матчу 1/4 фіналу проти Роми
04.04.2018
23:56
Футбол. Стало відомо про рекорд Ліверпуля у Лізі чемпіонів
23:38
Футбол. Барселона розгромила Рому, Ліверпуль не лишив шансів Ман Сіті. Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
23:06
Футбол. Монако не зміг перемогти Ренн та наблизив чемпіонство ПСЖ. Матч 31-го туру чемпіонату Франції
22:54
Бокс. Боксер, якого колись жорстко нокаутував Кличко, хоче знову втрутитися у боротьбу за пояс чемпіона
22:37
Футбол. Клопп громить Гвардіолу у Ліверпулі: відео голів першого тайму матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
22:34
Теніс. Талановита українка у новому рейтингу WTA встановить особистий рекорд
21:58
Футбол. Колишній гравець Динамо: Сабо ставився до легіонерів краще, ніж до українців
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!