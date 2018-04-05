Мессі не забив, але Барселона все одно розгромила суперника: відео голів матчу 1/4 фіналу проти Роми

Барселона, незважаючи на мовчання Ліонеля Мессі все одно розгромила суперника.

У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми (4:1) іспанська команда забила чотири голи, а пропустила лише один - 4:1. Варто зазначити, що два голи Рома забила сама собі. Зе два голи на свій рахунок записали Жерар Піке та Луїс Суарес.

Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль завдяки перемозі 3:0 над Ман Сіті встановив клубний бомбардирський рекорд.