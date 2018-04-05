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05.04.2018  08:23

Ліверпуль - Ман Сіті: команда Зінченка повторила неприємне досягнення

 

Манчестер Сіті у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (0:3) жодного разу не влучив по воротах опонента.

Такого з командою не траплялося з 26 жовтня 2016 року. Тоді підопічні Хосепа Гвардіоли жодного разу не потрапили по воротах у матчі Кубка ліги проти Манчестер Юнайтед, пише Opta Joe.

Зазначимо, що на відміну від зустрічі із Ліверпулем на євроарені, у тому поєдинку Ман Сіті програв супернику 0:1. 

Додамо, що матч-відповідь чвертьфіналу ЛЧ відбудеться 10 квітня. 

Прикметно, що українець Олександр Зінченко не вийшов у стартовому складі команди Гвардіоли і залишився на лавці запасних до фінального свистку.

Зазначимо, що Ман Сіті грав без лідера атаки та бомбардира аргентинця Агуеро

Раніше повідомлялося, що в іншому матчі 1/4 фіналу ЛЧ Барселона розгромила Рому.





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