Ліверпуль - Ман Сіті: команда Зінченка повторила неприємне досягнення
Манчестер Сіті у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (0:3) жодного разу не влучив по воротах опонента.
Такого з командою не траплялося з 26 жовтня 2016 року. Тоді підопічні Хосепа Гвардіоли жодного разу не потрапили по воротах у матчі Кубка ліги проти Манчестер Юнайтед, пише Opta Joe.
Зазначимо, що на відміну від зустрічі із Ліверпулем на євроарені, у тому поєдинку Ман Сіті програв супернику 0:1.
Додамо, що матч-відповідь чвертьфіналу ЛЧ відбудеться 10 квітня.
Прикметно, що українець Олександр Зінченко не вийшов у стартовому складі команди Гвардіоли і залишився на лавці запасних до фінального свистку.
Зазначимо, що Ман Сіті грав без лідера атаки та бомбардира аргентинця Агуеро.
Раніше повідомлялося, що в іншому матчі 1/4 фіналу ЛЧ Барселона розгромила Рому.
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