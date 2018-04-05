Клопп зробив відверту заяву після перемоги Ліверпуля над Ман Сіті в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Після блискучої звитяги Ліверпуля над Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (3:0) тренер переможців Юрген Клопп відзначився іронічним коментарем.

На післяматчевій прес-конференції німецький спеціаліст згадав, як у сезоні-2012/13 усі віддавали перевагу Реалу в 1/2 фіналу, проте його Боруссія Д зробила майже неможливе і вийшла у фінал.

"У першому таймі ми були дуже, дуже активні в усіх аспектах гри. Ми ідеально працювали в зонах, відмінно закривали розриви. Ми завжди були в правильних місцях поля, коли відбирали м'яч", - поділився секретом успіху Клопп.

"Три роки тому з Боруссією я грав проти Реала. Ми поступилися на виїзді з рахунком 0:2. Всі говорили мені, що шансів немає. І я був дуже злий через це...Потрібно святкувати на вечірці, коли вона починається, а не на чотири тижні раніше", - цитує німця прес-служба УЄФА.

Додамо, що у тому протистоянні Реал обіграв Боруссію 2:0, але потім поступився у матчі-відповіді 1:4.

Раніше повідомлялося, що у матчі з Ліверпулем Ман Сіті повторив неприємне досягнення півторарічної давнини.