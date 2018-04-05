Гвардіола про розгром від Ліверпуля: Я вірю у свою команду. Зустрінемось через тиждень

Хосеп Гвардіола/MC FC Twitter

Манчестер Сіті у матчі проти Ліверпуля на стадії 1/4 фіналу (0:3) занадто глибоко сів в обороні, тому і не зміг забити бодай гол.

Про це після розгромної поразки заявив головний тренер Сіті Хосеп Гвардіола.

"Ми не створювали моментів, тому що сіли занадто близько до своїх ворот у захисті. Нам був дуже потрібен гол, проте ми не забили", - вважає Пеп.

"Зараз ніхто не вірить, що ми пройдемо далі. Проте я знаю свою команду, я бачив її у різних ситуаціях, і я вірю у хлопців. У нас є декілька днів на підготовку до матчу-відповіді, а також 90 хвилин безпосередньо на футбольному полі. Так що побачимось наступного тижня - от тоді і побачимо, як воно буде далі", - цитує Гвардіолу прес-служба Ман Сіті.

Нагадаємо, Ман Сіті пропустив три голи у першому таймі. Після гри стало відомо, що Сіті не наніс жодного удару у площину воріт за всі 90 хвилин.