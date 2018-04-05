У найкращих совєцьких традиціях: керівник Зорі розкритикував вибори президента Прем'єр-ліги

Сергій Рафаїлов

Вибори президент УПЛ пройшли в найкращих радянських традиціях.

Про це заявив генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Вибори президента УПЛ в кращих радянських традиціях: один кандидат. Мені цікаво, звідки у олександрійських хлопців "швейцарська смуток"? Чим зміг переконати їх претендент?", - зазначив функціонер.

"Учора, нарешті, отримали його програму. Загальний сенс: все погано, але якщо оберете мене буде все добре. Правда не зовсім зрозуміло, як це буде зроблено. Все крутиться навколо єдиного телевізійного пулу. Звичайно, цей горезвісний пул необхідний. Але це майбутнє, і не факт, що здійсненне", - зауважив керманич луганців.

"Тепер про день коли відбудуться вибори. Страсна п'ятниця. Якийсь ритуальний або сакральний сенс? Наш професійний футбол, напевно, чекає або неймовірний зліт, або подальше скочування у прірву", - цитує Рафаїлова спортарена.

Раніше Рафаїлов заявив, що Зоря спробує залишити Вернидуба у команді.