У WADA ухвалили остаточне рішення щодо дискваліфікації Срни

Даріо Срна

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) вирішило залишити в силі рішення Національного антидопінгового центру України по дискваліфікації капітана Шахтаря Даріо Срни на 17 місяців за вживання допінгу.

Про це повідомили в прес-службі WADA.

"WADA вирішило не апелювати по цій справі. Тим не менш, національна антидопінгова організація та ФІФА мають право скористатись апеляцією, якщо це дозволяє зробити дедлайн по подачі апеляції", - йдеться в повідомленні.

На дане рішення української інстанції могла бути подана апеляція до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (Швейцарія), але наразі невідомо, чи скористалась бодай одна сторона справи, наприклад, ФІФА, даним правом апеляції. WADA зазначило, що таким правом не скористалось, пише Футбол 24.

Нагадаємо, капітан Шахтаря Даріо Срна був дискваліфікований Національним антидопінговим центром на 17 місяців.

Термін дискваліфікації розпочався з дати взяття проби – 22 березня 2017 року.

Відповідно, Даріо Срна зможе повернутись на поле 22 серпня 2018 року, а до тренувань з командою – за два місяці до закінчення терміну відсторонення, тобто з 22 червня 2018 року.