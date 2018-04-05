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05.04.2018  11:22

Стало відомо, скільки квитків продано на чемпіонат світу-2018

 

На чемпіонат світу станом на 3 квітня продано понад 1,7 мільйона квитків на ЧС-2018.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

В минулому, другому, етапі продажу, який було відкрито 13 березня і, який завершився 3 квітня, було продано понад 400 000 квитків. З яких більше половини – 216 тис. – придбали російські громадяни.

Слідом за господарями турніру розмістились: Америка – 16462 квитки, Аргентина – 15.006, Колумбія – 14.755, Мексика – 14.372, Бразилія – 9.962, Перу – 9.766, Китай – 6.598, Німеччина – 5.974, Австралія – 5.905 та Індія – 4.509.

Наступне вікно з продажу квитів буде відкрито 13 квітня.

Раніше повідомлялося, що колишній директор Челсі закликав Німеччину, Іспанію та Францію бойкотувати Мундіаль.





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