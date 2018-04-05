Найважливіші матчі збірної України потрібно проводити у Львові - функціонер

Збірна України

Збірна України має проводити найважливіші матчі у Львові.

Про це заявив голова Федерації футболу Львівської області Олександр Шевченко.

"Я розмовляв про це з президентом ФФУ Андрієм Павелком. Він мене у цьому повністю підтримує", - зауважив функціоенр.

"На мою думку - і так само стверджують багато в Україні - найважчі і найважливіші матчі збірної потрібно проводити саме у Львові, адже тут настільки несамовита підтримка вболівальників, настільки потужний переможний дух, що, за словами гравців, ноги самі біжать", - продовжив голова Федерації.

"І це підтверджують й колишні збірники, які ще виходили в складі синьо-жовтих на поле стадіону Україна, і нинішні, які грали на Арені Львів. У Львові ухилятися неможливо - треба грати до кінця. Тому є бажання організовувати матчі збірної України у Львові, якщо, звичайно, виникне така можливість", цитує Шевченка galinfo.

Нагадаємо, що збірна України проведе товариський матч проти збірної Марокко 30-го травня в Швейцарії.