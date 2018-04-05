Коноплянка: Якби не футбол, став би таксистом

Євген Коноплянка



Лідер збірної України Євген Коноплянка міг би стати таксистом, якби не футбол.

Про це жартуючи сказав сам футболіст програмі Дізнайся за 60 секунд.

"Мені дуже подобається фільм "Законослухняний громадянин", а актор (Джеральд Батлер - ред.), який зіграв головну роль в ньому - мій найулюбленіший", - зізнався Коно.

"В дитинстві я був хуліганом, міг м'ячем спеціально влучити у вікно", - розповів Євген.

"Якби не футбол то став би таксистом", - пожартував Коноплянка.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка подешевшав на 3,5 млн євро.