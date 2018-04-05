Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
267 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
05.04.2018  12:19

Коноплянка: Якби не футбол, став би таксистом

Євген Коноплянка


Лідер збірної України Євген Коноплянка міг би стати таксистом, якби не футбол.

Про це жартуючи сказав сам футболіст програмі Дізнайся за 60 секунд.

"Мені дуже подобається фільм "Законослухняний громадянин", а актор (Джеральд Батлер - ред.), який зіграв головну роль в ньому - мій найулюбленіший", - зізнався Коно.

"В дитинстві я був хуліганом, міг м'ячем спеціально влучити у вікно", - розповів Євген.

"Якби не футбол то став би таксистом", - пожартував Коноплянка.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка подешевшав на 3,5 млн євро.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
13:59
Бокс. Титулований українець розповів, про те, як можна відібратися на ОІ-2020 і без поїздки на ЧС у Росію
13:44
Футбол. У Реалі виник конфлікт між Зіданом та зірковим нападником
13:27
Футбол. Шахтар - Динамо: у мережі дали відповідь на провокаційні плакати гірників. ФОТО
13:08
Футбол. В УЄФА назвали список претендентів на звання Гравця тижня у Лізі чемпіонів
12:43
Бокс. Бій Ломаченко - Пак'яо отримує все реальнішу перспективу
12:19
Футбол. Коноплянка: Якби не футбол, став би таксистом
11:59
Футбол. Найважливіші матчі збірної України потрібно проводити у Львові - функціонер
11:43
Інше. Харлан і Хижняк визнані найкращими спортсменами України 2017 року
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!