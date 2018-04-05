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05.04.2018  13:08

В УЄФА назвали список претендентів на звання Гравця тижня у Лізі чемпіонів

 

Офіційний сайт УЄФА опублікував імена футболістів, які претендують на звання Гравця тижня після завершення перших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У список увійшло чотири гравця: форвард Реала Криштіану Роналду, який оформив дубль у зустрічі з Ювентусом (3:0), нападник Ліверпуля Мохамед Салах (гол і результативна передача в грі з Манчестер Сіті, 3:0), захисник Барселони Жерар Піке (гол в ворота Роми, 4:1) і півзахисник Баварії Хамес Родрігес, який у матчі із Севільєю не відзначився результативними діями, проте зробив великий внесок у вольову перемогу команди 2:1.

Нагадаємо, що найкращий гравець визначається шляхом голосування вболівальників. 

Раніше повідомлялося, що тренер Ліверпуля зробив відверту заяву після розгрому Манчестер Сіті.

У свою чергу Пеп Гвардіола вважає, що Ман Сіті ще може поборотися за путівку у півфінал.





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