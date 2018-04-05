Шахтар - Динамо: у мережі дали відповідь на провокаційні плакати гірників. ФОТО

У мережі дали відповідь на провокаційні плакати, які розвісили у Харкові як рекламу до матчу 27-го туру першості УПЛ між Шахтарем та Динамо.

Фотоколаж із написом з'явився на одному із пабліків вболівальників київської команди.

"Харків проти Рината?", - підписаний колаж, на якому зображено двох динамівських надій - Віктора Циганкова та Миколу Шапаренка.

Нагадаємо, декілька днів тому у Харкові, де 14 квітня відбудеться класичне українське дербі, з'явилися плакати із написом "Харків проти Динамо?" та запрошенням відвідати матч на стадіоні Металіст.

Нагадаємо, колишній гравець Динамо Роман Яремчук віддав перевагу у протистоянні донеччанам.

Раніше була інформація, що на матч Шахтар - Динамо вже продано понад 10 тисяч квитків.