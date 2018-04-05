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05.04.2018  13:27

Шахтар - Динамо: у мережі дали відповідь на провокаційні плакати гірників. ФОТО

 

У мережі дали відповідь на провокаційні плакати, які розвісили у Харкові як рекламу до матчу 27-го туру першості УПЛ між Шахтарем та Динамо.

Фотоколаж із написом з'явився на одному із пабліків вболівальників київської команди.

"Харків проти Рината?", - підписаний колаж, на якому зображено двох динамівських надій - Віктора Циганкова та Миколу Шапаренка. 

Распространяй ⚪️🔵👌🏻 Выезд на который едут все🔥

Публикация от Taras Kombinator (@taraskombinator1927) 4 Апр 2018 в 2:43 PDT

Нагадаємо, декілька днів тому у Харкові, де 14 квітня відбудеться класичне українське дербі, з'явилися плакати із написом "Харків проти Динамо?" та запрошенням відвідати матч на стадіоні Металіст. 

Нагадаємо, колишній гравець Динамо Роман Яремчук віддав перевагу у протистоянні донеччанам

Раніше була інформація, що на матч Шахтар - Динамо вже продано понад 10 тисяч квитків.





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