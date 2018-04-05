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1054 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.04.2018 13:27
Шахтар - Динамо: у мережі дали відповідь на провокаційні плакати гірників. ФОТО
У мережі дали відповідь на провокаційні плакати, які розвісили у Харкові як рекламу до матчу 27-го туру першості УПЛ між Шахтарем та Динамо.
Фотоколаж із написом з'явився на одному із пабліків вболівальників київської команди.
"Харків проти Рината?", - підписаний колаж, на якому зображено двох динамівських надій - Віктора Циганкова та Миколу Шапаренка.
Нагадаємо, декілька днів тому у Харкові, де 14 квітня відбудеться класичне українське дербі, з'явилися плакати із написом "Харків проти Динамо?" та запрошенням відвідати матч на стадіоні Металіст.
Нагадаємо, колишній гравець Динамо Роман Яремчук віддав перевагу у протистоянні донеччанам.
Раніше була інформація, що на матч Шахтар - Динамо вже продано понад 10 тисяч квитків.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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