У Реалі виник конфлікт між Зіданом та зірковим нападником

Гарет Бейл

Головний тренер Реала Зінедін Зідан твердо вирішив, що влітку зірковий нападник Гарет Бейл має піти.

Керманич вершкових вже не бачить сенсу у тому, щоб Бейл залишався, адже той зі свого боку теж не має бажання грати у Мадриді, стверджує AS.

Також за інформацією ЗМІ, Зідан хотів позбутися валійця ще влітку - продати його, а за гроші, які б надійшли у клуб від трансферу, придбати у Монако Кіліана Мбаппе. Проте, Бейл вирішив залишитися у Реалі, а Мбаппе перейшов у ПСЖ.

Нагадаємо, Гарет Бейл перебрався у Реал з Тоттенгема влітку 2013 року. Тоді Реал заплатив за талановитого вінгера рекордні на той час 100 млн євро.

Загалом нападник збірної Вельсу провів за вершкових 180 матчів, забивши у них 81 гол (у тому числі в цьому сезоні - 30 матчів і 14 голів).

Контракт Гарета з Реалом розрахований до літа 2022 року.

Нагадаємо, сам Бейл начебто зібрався залишити Реал влітку через те, що він не має постійної ігрової практики.

Також стало відомо, що скоріше за все Бейл перейде у Манчестер Юнайтед.

Як повідомлялося, Бейл виявився єдиним з футболістів та персоналу Реала, хто не радів суперголу Криштіану Роналду у ворота Ювентуса.