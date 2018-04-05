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05.04.2018  14:24

Ярмоленко може залишити Боруссію влітку - Bild


Вінгер дортмундської Боруссії Андрій Ярмоленко може влітку залишити команду.

Через те, що у клубі мають намір провести певну перебудову, керівництво може прийняти рішення щодо виставлення українця на трансфер, повідомляє Bild. 

Поки що, правда, ніяких інших подробиць подальшого перебування Ярмоленка у Дортмунді немає. Проте відомо, що крім українця під чистку рядів може потрапити Джеремі Тольян, Нурі Шахін, Гонсало Кастро, Александер Ісак та Ерік Дурм.

Нагадаємо, Ярмоленко приєднався до Боруссії влітку 2017 року, провівши у складі німецького клубу 26 матчів (7 м'ячів і 8 результативних передач).

Востаннє Ярмоленко виходив на поле наприкінці січня, після чого лікувався від травми ноги.

Недавно була інформація, що Ярмоленко не зіграє у черговому матчі Боруссії у Бундеслізі.





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