Відомий тренер розповів про мотивацію своєї команди на чвертьфінал Ліги Європи

Для будь-якої команді престижно виступати на стадії 1/4 фіналу Ліги Європи.

Таку заяву зробив головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне напередодні матчу чвертьфіналу із португальським Спортингом 5 квітня.

"Кожен матч нас мотивує, і цей нічим не відрізняється. У нас є шанс вийти в півфінал. Ми ставимося до цього півфіналу як до півфіналу в Лізі чемпіонів або Кубку Іспанії. Нам потрібна перемога. Я зосереджений на своїй команді. Можливо, у нас не так багато гравців, але я довіряю кожному з них", - цитує Сімеоне Marca.

Нагадаємо, матч-відповідь протистояння відбудеться 12 квітня.

Як відомо, Атлетико перейшов виступати у Лігу Європи, зайнявши третє місце у своїй групі у Лізі чемпіонів.