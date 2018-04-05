Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
105 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
05.04.2018  14:59

Відомий тренер розповів про мотивацію своєї команди на чвертьфінал Ліги Європи

 

Для будь-якої команді престижно виступати на стадії 1/4 фіналу Ліги Європи.

Таку заяву зробив головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне напередодні матчу чвертьфіналу із португальським Спортингом 5 квітня.  

"Кожен матч нас мотивує, і цей нічим не відрізняється. У нас є шанс вийти в півфінал. Ми ставимося до цього півфіналу як до півфіналу в Лізі чемпіонів або Кубку Іспанії. Нам потрібна перемога. Я зосереджений на своїй команді. Можливо, у нас не так багато гравців, але я довіряю кожному з них", - цитує Сімеоне Marca. 

Нагадаємо, матч-відповідь протистояння відбудеться 12 квітня. 

Як відомо, Атлетико перейшов виступати у Лігу Європи, зайнявши третє місце у своїй групі у Лізі чемпіонів.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
16:44
Футбол. Як Ліверпуль громив Манчестер Сіті. ВІДЕО
16:14
Футбол. Скала програла Прикарпаттю в матчі 21-го туру Другої ліги
15:58
Футбол. Хто поїде у Київ: букмекери оновили розклади у Лізі чемпіонів після перших матчів 1/4 фіналу
15:38
Бокс. Супербій Джошуа- Вайлдер може відбутися вже у 2018 році - промоутер
15:17
Фехтування. Харлан про титул найкращої спортсменки 2017-го: У минулому році я багато працювала
14:59
Футбол. Відомий тренер розповів про мотивацію своєї команди на чвертьфінал Ліги Європи
14:45
Хокей. Гравця, що виступає за російський клуб, викликали у збірну України
14:24
Футбол. Ярмоленко може залишити Боруссію влітку - Bild
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!