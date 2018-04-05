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105 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.04.2018 14:59
Відомий тренер розповів про мотивацію своєї команди на чвертьфінал Ліги Європи
Для будь-якої команді престижно виступати на стадії 1/4 фіналу Ліги Європи.
Таку заяву зробив головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне напередодні матчу чвертьфіналу із португальським Спортингом 5 квітня.
"Кожен матч нас мотивує, і цей нічим не відрізняється. У нас є шанс вийти в півфінал. Ми ставимося до цього півфіналу як до півфіналу в Лізі чемпіонів або Кубку Іспанії. Нам потрібна перемога. Я зосереджений на своїй команді. Можливо, у нас не так багато гравців, але я довіряю кожному з них", - цитує Сімеоне Marca.
Нагадаємо, матч-відповідь протистояння відбудеться 12 квітня.
Як відомо, Атлетико перейшов виступати у Лігу Європи, зайнявши третє місце у своїй групі у Лізі чемпіонів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій