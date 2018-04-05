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89 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.04.2018 16:44
Як Ліверпуль громив Манчестер Сіті. ВІДЕО
Ліверпуль в першому матчі 1/4 фінала Ліги чемпіонів на своєму полі розгромив Манчестер Сіті з рахунком 3:0.
Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу.
Раніше повідомлялося, що наставник червоних Юрген Клопп зробив відверту заяву після перемоги.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій