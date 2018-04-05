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05.04.2018  16:44

Як Ліверпуль громив Манчестер Сіті. ВІДЕО

 

Ліверпуль в першому матчі 1/4 фінала Ліги чемпіонів на своєму полі розгромив Манчестер Сіті з рахунком 3:0.

Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу.

Раніше повідомлялося, що наставник червоних Юрген Клопп зробив відверту заяву після перемоги.





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