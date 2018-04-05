СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
42 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.04.2018 17:11
Венесуельський клуб відрахував двох футболістів за знущання над кішкою
Новина про відрахування двох футболістів венесуельським клубом Zulia FC швидко стала популярною.
Вся справа в причині відрахування. Девід Баррето та Елуін Куеро були вигнані за жорстоке поводження з тваринами.
Раніше в instagram з'явилося відео (яке пізніше було видалено), на якому два футболісти спочатку катують кішку, після чого викидають тварину з вікна.
Клуб оперативно заявив про відрахування обох причетних до цієї події, а також офіційно рекомендував їм звернутися до психоаналітика, пише ua-football.com.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій