Венесуельський клуб відрахував двох футболістів за знущання над кішкою

Новина про відрахування двох футболістів венесуельським клубом Zulia FC швидко стала популярною.

Вся справа в причині відрахування. Девід Баррето та Елуін Куеро були вигнані за жорстоке поводження з тваринами.

Раніше в instagram з'явилося відео (яке пізніше було видалено), на якому два футболісти спочатку катують кішку, після чого викидають тварину з вікна.

Клуб оперативно заявив про відрахування обох причетних до цієї події, а також офіційно рекомендував їм звернутися до психоаналітика, пише ua-football.com.