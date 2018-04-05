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56 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.04.2018 18:05
Екс-гравець Олімпіка працевлаштувався в Білорусі
|Антон Поступаленко
Півзахисник Антон Поступаленко уклав річний контракт з Торпедо-БелАЗом.
Про це пише сайт клубу.
Як відомо, гравець взимку проходив перегляд у Кешли, але покинув клуб за власним бажанням.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій