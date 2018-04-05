Як Джеко пенальті "малював" у грі проти Барселони. ВІДЕО

Едін Джеко

Рома програла Барселоні в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

В одному з епізодів гравець Роми Едін Джеко "малював" пенальті у ворота каталонців, але суддя не відреагував на такі дії футболіста.

Сам Джеко після гри заявив, що порушення правил на ньому таки було. Хоча, на відео помітно, що суперник до нього навіть не доторкнувся.

Раніше з'явилося відео голів, які були забиті у цьому поєдинку.