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290 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.04.2018 15:58
Хто поїде у Київ: букмекери оновили розклади у Лізі чемпіонів після перших матчів 1/4 фіналу
Букмекери оновили розклади на переможця Ліги чемпіонів після завершення матчів 1/4 фіналу 3-4 квітня.
Так, фаворитом турніру вважається Барселона, а також Реал.
На перемогу двох іспанських клубів приймаються ставки із показником 3,25. Далі йдуть: Баварія (4,0), Ліверпуль (6,25), Манчестер Сіті (15,0), Рома та Севілья (151,0) та Ювентус (201,0).
Також варто додати, що букмекери не вірять у те, що відігратися після розгромної поразки від Ліверпуля зможе Манчестер Сіті, який вважався фаворитом турніру напередодні 1/4 фіналу.
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів-2017/18 відбудеться у Києві 26 травня.
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