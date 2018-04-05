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05.04.2018  15:58

Хто поїде у Київ: букмекери оновили розклади у Лізі чемпіонів після перших матчів 1/4 фіналу

 

Букмекери оновили розклади на переможця Ліги чемпіонів після завершення матчів 1/4 фіналу 3-4 квітня

Так, фаворитом турніру вважається Барселона, а також Реал. 

На перемогу двох іспанських клубів приймаються ставки із показником 3,25. Далі йдуть: Баварія (4,0), Ліверпуль (6,25), Манчестер Сіті (15,0), Рома та Севілья (151,0) та Ювентус (201,0).

Також варто додати, що букмекери не вірять у те, що відігратися після розгромної поразки від Ліверпуля зможе Манчестер Сіті, який вважався фаворитом турніру напередодні 1/4 фіналу

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів-2017/18 відбудеться у Києві 26 травня. 





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