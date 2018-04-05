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67 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.04.2018 16:14
Скала програла Прикарпаттю в матчі 21-го туру Другої ліги
Скала програла Прикарпаттю в матчі 21-го туру Другої ліги.
Раніше повідомлялося, що Львів здолав тернопільську Ниву, Арсенал-Київщина та Буковина зіграли унічию.
Чемпіонат України
Друга ліга
21-й тур
5 квітня
Група А
Скала - Прикарпаття 0:2 (0:1, 0:1)
Голи: 0:1 - 45 Боришкевич, 0:2 - 77 Худоб'як
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій