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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
154 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.04.2018 18:42
Стало відомо, кого в Баварії розглядають основним кандидатом на посаду тренера
|Ніко Ковач
Баварія продовжує вести пошуки нового головного тренера.
За інформацією Bild, основним претендентом на пост після відходу Юппа Хайнкеса став Ніко Ковач, який очолює франкфуртський Айнтрахт.
Ковач добре знайомий зі спортивним директором Баварії Хасаном Саліхаміджичем, вони разом грали в Мюнхені в 2001-2003 роках.
У Ковача в контракті є опція викупу в разі пропозиції від Баварії, пише tribuna.com.
Як відомо, раніше стало відомо, скільки Баварія заплатить за півзахисника Реала.
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