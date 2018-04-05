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112 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.04.2018 19:08
Колишній футболіст Динамо гратиме в бразильській Серії Б
|Леандро Алмейда
Екс-захисник Динамо Леандро Алмейда став гравцем Лондріни, яка грає в бразильській Серії Б.
Про це пише сайт клубу.
Про деталі контракту не повідомляється. 31-річний футболіст вже був представлений вболівальникам на відкритому тренуванні команди.
Після переходу з Динамо в 2013 році Алмейда грав за Курітібу, Палмейрас і Інтернасьонал.
Раніше була інформація, що Динамо заробить півмільйона євро на трансфері Леандро Алмейди.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій