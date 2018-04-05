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05.04.2018  19:08

Колишній футболіст Динамо гратиме в бразильській Серії Б

Леандро Алмейда

Екс-захисник Динамо Леандро Алмейда став гравцем Лондріни, яка грає в бразильській Серії Б.

Про це пише сайт клубу.

Про деталі контракту не повідомляється. 31-річний футболіст вже був представлений вболівальникам на відкритому тренуванні команди.

Після переходу з Динамо в 2013 році Алмейда грав за Курітібу, Палмейрас і Інтернасьонал.

Раніше була інформація, що Динамо заробить півмільйона євро на трансфері Леандро Алмейди.





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