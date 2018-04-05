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05.04.2018  19:36

Квитки на матчі Мундіалю у Росії купили понад чотири тисячі українців

 

Кількість українців, які можуть відвідати матчі ЧС-2018 у Російській Федерації, збільшилася вдвічі після другого етапу продажу квитків, до 4140 вболівальників.

Про це повідомили у прес-службі ФІФА.

Як повідомляв Футбол 24 на початку лютого 2018-го, під час першого етапу продажу квитків з 14 вересня по 28 листопада 2017 року вболівальникам з України вже було розподілено 2 087 квитків.

При цьому у ФІФА знову не конкретизують, з яких саме регіонів України надійшли заявки. Тобто невідомо, чи є серед них заявки жителів окупованого Росією Криму та окупованих районів Донецької на Луганської областей.

18 квітня 2018-го стартує останній етап продажу квитків. У вболівальників буде остання можливість придбати квитки он-лайн в режимі реального часу та в порядку живої черги (за умові їх наявності), пише football24.ua.

Як відомо, збірній Росії заборонили курити кальян під час чемпіонату світу-2018.





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