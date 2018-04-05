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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
197 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.04.2018 20:54
Мораес і Мбокані готуються до матчу із Зорею
|Мораес і Мбокані
Поєдинок проти Маріуполя пропустила ціла група провідних виконавців Динамо.
Пошкодження і захворювання різного ступеня тяжкості відразу вивели з ладу легіонерів - Жуніора Мораеса і Дьємерсі Мбокані, Дерліса Гонсалеса і Беньяміна Вербича. Але всі вони вже готуються до матчу із Зорею.
Виходить, що на даний момент в лазареті команди перебувають тільки Сергій Сидорчук та Тамаш Кадар, повідомляє zbirna.com.
Раніше повідомлялося, що Мораес перейде в Шахтар.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій