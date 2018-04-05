Мораес і Мбокані готуються до матчу із Зорею

Мораес і Мбокані

Поєдинок проти Маріуполя пропустила ціла група провідних виконавців Динамо.

Пошкодження і захворювання різного ступеня тяжкості відразу вивели з ладу легіонерів - Жуніора Мораеса і Дьємерсі Мбокані, Дерліса Гонсалеса і Беньяміна Вербича. Але всі вони вже готуються до матчу із Зорею.

Виходить, що на даний момент в лазареті команди перебувають тільки Сергій Сидорчук та Тамаш Кадар, повідомляє zbirna.com.

Раніше повідомлялося, що Мораес перейде в Шахтар.