Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
33 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
05.04.2018  21:19

Захисник Карпат може пропустити поєдинок із Зіркою

 

Перед найближчим матчем проти Зірки Карпати майже у повному складі готуються до поєдинку 26-го туру УПЛ.

За індивідуальною програмою тренується Ніка Сандохадзе, який отримав ушкодження в матчі з Чорноморцем, пише сайт левів.

Нагадаємо, поєдинок Карпати - Зірка відбудеться 9 квітня о 14:00.

Як відомо, раніше екс-гравець Карпат розповів про негативну атмосферу в клубі.





Читай також
Екс-гравець Карпат розповів про негативну атмосферу в клубі
Під час матчу Карпати - Чорноморець помер уболівальник
Фантастичний гол форварда Карпат у ворота Чорноморця. ВІДЕО
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
22:03
Футбол. Бразильський клуб поклав око на півзахисника Шахтаря
21:55
Футбол. Арсенал - ЦСКА, Атлетико - Спортинг. Інші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи
21:45
Футбол. Жіноча збірна України розгромила Хорватію у відборі ЧС-2019
21:19
Футбол. Захисник Карпат може пропустити поєдинок із Зіркою
20:54
Футбол. Мораес і Мбокані готуються до матчу із Зорею
20:10
Футбол. Захисник Шахтаря тренується за індивідуальною програмою
19:36
Футбол. Квитки на матчі Мундіалю у Росії купили понад чотири тисячі українців
19:08
Футбол. Колишній футболіст Динамо гратиме в бразильській Серії Б
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!