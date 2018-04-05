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33 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.04.2018 21:19
Захисник Карпат може пропустити поєдинок із Зіркою
Перед найближчим матчем проти Зірки Карпати майже у повному складі готуються до поєдинку 26-го туру УПЛ.
За індивідуальною програмою тренується Ніка Сандохадзе, який отримав ушкодження в матчі з Чорноморцем, пише сайт левів.
Нагадаємо, поєдинок Карпати - Зірка відбудеться 9 квітня о 14:00.
Як відомо, раніше екс-гравець Карпат розповів про негативну атмосферу в клубі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій