Захисник Карпат може пропустити поєдинок із Зіркою

Перед найближчим матчем проти Зірки Карпати майже у повному складі готуються до поєдинку 26-го туру УПЛ.

За індивідуальною програмою тренується Ніка Сандохадзе, який отримав ушкодження в матчі з Чорноморцем, пише сайт левів.

Нагадаємо, поєдинок Карпати - Зірка відбудеться 9 квітня о 14:00.

Як відомо, раніше екс-гравець Карпат розповів про негативну атмосферу в клубі.