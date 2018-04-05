Жіноча збірна України розгромила Хорватію у відборі ЧС-2019

5-го квітня в хорватському місті Задар національна жіноча збірна України провела свій третій поєдинок у кваліфікації ЧС-2019.

Відбірний турнір ЧС-2019 серед жіночих збірних

5 квітня

Хорватія — Україна — 0:3 (0:3)

Голи: Бошняк (25, автогол), Козиренко (41, 45+3).

Хорватія: Бачич, Лойна, Балог, Дуйменович (Лубина, 83), Хорват, Бошняк, Ландека (к), Шундов, Лончар (Андрліч, 66), Цоняр, Жигич.

Україна: Самсон, Кравець, Василюк, Філенко, Басанська, Андрущак, Апанащенко (к), Хіміч (Калініна, 90), Андрухів (Хаванська, 85), Овдійчук, Козиренко.

Попередження: Ландека (5), Балог (36), Бошняк (76), Хорват (81), Жигич (88), Андрліч (90+4) — Андрущак (13), Хіміч (51).

9-го квітня українки проведуть свій наступний поєдинок, в якому їхніми суперницями будуть потужні датчанки.