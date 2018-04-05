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166 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.04.2018 22:03
Турецький клуб поклав око на півзахисника Шахтаря
|Бернард
Півзахисник Шахтаря Бернард потрапив в сферу інтересів Бешикташа.
Про це повідомляє Haber Turk.
Турецький клуб бачить в 25-річному бразильцеві заміну Талісці, права на якого належать Бенфіці.
Бешикташ готовий запропонувати бразильському хавбеку 4-річний контракт із зарплатою 3,5 млн євро в рік, пише tribuna.com.
Раніше була інформація, що Бернард може перейти в Мілан.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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