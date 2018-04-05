Турецький клуб поклав око на півзахисника Шахтаря

Бернард

Півзахисник Шахтаря Бернард потрапив в сферу інтересів Бешикташа.

Про це повідомляє Haber Turk.

Турецький клуб бачить в 25-річному бразильцеві заміну Талісці, права на якого належать Бенфіці.

Бешикташ готовий запропонувати бразильському хавбеку 4-річний контракт із зарплатою 3,5 млн євро в рік, пише tribuna.com.

Раніше була інформація, що Бернард може перейти в Мілан.