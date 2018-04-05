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85 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.04.2018 22:27
УЄФА відкрив справу по прапору "ДНР" на матчі Роми і Шахтаря
УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо вивішеного прапора так званої "ДНР" під час матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ Рома - Шахтар.
Провадження відкрито за пунктом "провокаційну поведінку політичного, ідеологічного релігійного або образливого характеру".
Також відкрито справу за використання піротехніки і затягування часу болбоями, пише "Футбол 24".
Раніше була інформація, що в УЄФА вирішили не розглядати інцидент з прапором "ДНР" на грі у Римі.
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