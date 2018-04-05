УЄФА відкрив справу по прапору "ДНР" на матчі Роми і Шахтаря

УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо вивішеного прапора так званої "ДНР" під час матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ Рома - Шахтар.

Провадження відкрито за пунктом "провокаційну поведінку політичного, ідеологічного релігійного або образливого характеру".

Також відкрито справу за використання піротехніки і затягування часу болбоями, пише "Футбол 24".

Раніше була інформація, що в УЄФА вирішили не розглядати інцидент з прапором "ДНР" на грі у Римі.