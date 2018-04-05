Захисник Динамо тренується за індивідуальною програмою

Артем Шабанов

Захисник Динамо Артем Шабанов займається за індивідуальною програмою.

Відзначається, що футболіст все ж зможе взяти участь в матчі 26-го туру УПЛ проти Зорі, який відбудеться 7-го квітня, пише "Динамомания".

Раніше повідомлялося, що Шабанов поскаржився на свій колишній клуб в КДК.