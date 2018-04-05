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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
155 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.04.2018 22:51
Захисник Динамо тренується за індивідуальною програмою
|Артем Шабанов
Захисник Динамо Артем Шабанов займається за індивідуальною програмою.
Відзначається, що футболіст все ж зможе взяти участь в матчі 26-го туру УПЛ проти Зорі, який відбудеться 7-го квітня, пише "Динамомания".
Раніше повідомлялося, що Шабанов поскаржився на свій колишній клуб в КДК.
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