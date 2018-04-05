Інгулець виграв у Миколаєва в матчі 26-го туру Першої ліги

5-го квітня відбувся один матч 26-го туру Першої ліги.

Так, Інгулець на своєму полі переміг Миколаїв з рахунком 3:0.

Раніше повідомлялося, що Авангард здолав Балкани, Черкаський Дніпро втратив перемогу над Рухом.

Чемпіонат України

Перша ліга

25 тур

5 квітня

Інгулець - Миколаїв 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 11, пенальті Акименко, 2:0 – 46 Акименко, 3:0 – 52 Акименко