СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
43 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.04.2018 23:06
Інгулець виграв у Миколаєва в матчі 26-го туру Першої ліги
5-го квітня відбувся один матч 26-го туру Першої ліги.
Так, Інгулець на своєму полі переміг Миколаїв з рахунком 3:0.
Раніше повідомлялося, що Авангард здолав Балкани, Черкаський Дніпро втратив перемогу над Рухом.
Чемпіонат України
Перша ліга
25 тур
5 квітня
Інгулець - Миколаїв 3:0 (1:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 11, пенальті Акименко, 2:0 – 46 Акименко, 3:0 – 52 Акименко
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
05.04.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій