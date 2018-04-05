Шахтар цікавиться форвардом швейцарського клубу

Рафаель Двамена

У сферу інтересів Шахтаря потрапив нападник швейцарського Цюріха і збірної Гани Рафаель Двамена, повідомляє Calciomercato.

Відзначається, що в 22-річному форвардові донецький клуб бачить заміну Факундо Феррейрі, у якого влітку закінчується контракт.

На футболіста також претендують Наполі і Брайтон.

У поточному сезоні ганець провів в складі Цюріха 26 матчів, в яких забив 7 голів і зробив 3 гольові передачі.

Також на рахунку Двамени 2 матчі в складі збірної Гани, пише ua.tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Мірча Луческу повернеться в Шахтар.