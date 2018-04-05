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110 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.04.2018 23:45
Шахтар цікавиться форвардом швейцарського клубу
|Рафаель Двамена
У сферу інтересів Шахтаря потрапив нападник швейцарського Цюріха і збірної Гани Рафаель Двамена, повідомляє Calciomercato.
Відзначається, що в 22-річному форвардові донецький клуб бачить заміну Факундо Феррейрі, у якого влітку закінчується контракт.
На футболіста також претендують Наполі і Брайтон.
У поточному сезоні ганець провів в складі Цюріха 26 матчів, в яких забив 7 голів і зробив 3 гольові передачі.
Також на рахунку Двамени 2 матчі в складі збірної Гани, пише ua.tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Мірча Луческу повернеться в Шахтар.
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