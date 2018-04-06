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35 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 00:17
Ярмоленко повернувся в загальну групу
|Андрій Ярмоленко
Півзахисник дортмундської Боруссії Андрій Ярмоленко приступив до тренувань в загальній групі.
Через травму сухожилля 28-річний хавбек востаннє виходив на поле у складі Боруссії 27-го січня.
🏃 Training beim BVB - Andrey #Yarmolenko, @woodyinho und Ömer #Toprak sind endlich wieder dabei! 💪 pic.twitter.com/BJ3EVXKik3— Borussia Dortmund (@BVB) 5 квітня 2018 р.
Раніше була інформація, що Ярмоленко може залишити Боруссію влітку.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій