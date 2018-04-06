Ярмоленко повернувся в загальну групу

Андрій Ярмоленко

Півзахисник дортмундської Боруссії Андрій Ярмоленко приступив до тренувань в загальній групі.

Через травму сухожилля 28-річний хавбек востаннє виходив на поле у складі Боруссії 27-го січня.

Раніше була інформація, що Ярмоленко може залишити Боруссію влітку.