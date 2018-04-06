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06.04.2018  08:28

Кривдник Динамо у Лізі Європи перервав понад 30-матчеву серію австрійського гранда

 

Перемігши 4:2 австрійский Зальцбург у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи, італійський Лаціо не лише зробив серйозну заяву на півфінал.

Римляни перервали безпрограшну серію Зальцбурга, яка складалася із 35 матчів в усіх турнірах. Востаннє Ред Булл програвав 27 серпня 2017 року, поступившись у національній першості Штурму. 

Цікаво і те, що поразка від Лаціо стала другою за весь сезон, пише СпортАрена.

Матч-відповідь відбудеться 12 квітня у Зальцбурзі. 

Нагадаємо, раніше була інформація, що Зальцбург цікавився воротарем Зорі Андрієм Луніним, проте луганці відмовили австрійському клубу. 

Як відомо, Лаціо вибив Динамо із плей-офф Ліги Європи на стадії 1/8 фіналу.





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