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06.04.2018  08:46

У Мілані у захваті від роботи Гаттузо, тому продовжили із ним контракт

 

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо буде залишатися біля керма команди до 2021 року. 

Напередодні у Мілані оголосили про продовження співробітництва із молодим тренером. 

"За останні кілька місяців Дженнаро Гаттузо виконав чудову роботу, і я щасливий повідомити всім, що він продовжить керувати командою принаймні ще три роки, - сказав директор Мілана Марко Фассоне.

"Якби не моя схильність постійно все обмірковувати і зважувати, то ми вже давно підписали б цю угоду", - додав керівник міланців.

"Я вдячний всім за надану мені честь. Думаю, що всім разом нам вдасться вивести Мілан на найвищий рівень, якого він заслуговує", - цитує Гаттузо football.ua.

Згідно із новим контрактом зарплата Гаттузо складатиме 2 мільйони євро на рік. 

Раніше повідомлялося, що Мілан зіграв унічию із Інтером у дербі у рамках 27-го туру Серії А

Нагадаємо, Гаттузо замінив біля керма Мілана Вінченцо Монтеллу наприкінці листопада 2017 року





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