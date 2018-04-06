У Мілані у захваті від роботи Гаттузо, тому продовжили із ним контракт

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо буде залишатися біля керма команди до 2021 року.

Напередодні у Мілані оголосили про продовження співробітництва із молодим тренером.

"За останні кілька місяців Дженнаро Гаттузо виконав чудову роботу, і я щасливий повідомити всім, що він продовжить керувати командою принаймні ще три роки, - сказав директор Мілана Марко Фассоне.

"Якби не моя схильність постійно все обмірковувати і зважувати, то ми вже давно підписали б цю угоду", - додав керівник міланців.

"Я вдячний всім за надану мені честь. Думаю, що всім разом нам вдасться вивести Мілан на найвищий рівень, якого він заслуговує", - цитує Гаттузо football.ua.

Згідно із новим контрактом зарплата Гаттузо складатиме 2 мільйони євро на рік.

Раніше повідомлялося, що Мілан зіграв унічию із Інтером у дербі у рамках 27-го туру Серії А.

Нагадаємо, Гаттузо замінив біля керма Мілана Вінченцо Монтеллу наприкінці листопада 2017 року.