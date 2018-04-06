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06.04.2018  09:35

Букмекери назвали фаворита Ліги Європи-2017/18

 

Після перших матчів 1/4 фіналу Ліги Європи світові букмекери назвали фаворита турніру.

Так, найвирогіднішим кандидатом на перемогу у змаганнях вважається іспанський Атлетико, на який можна поставити із коефіцієнтом 2,10.

Далі у букмекерських преференціях йдуть: Арсенал (3,50), Лаціо (7,50) та Лейпциг (8,0). Інші чотири учасники чвертьфінальних матчів - Марсель, Зальцбург, Спортинг та ЦСКА - не вважаються серйозними претендентами. 

Нагадаємо, найвагоміші перемоги у перших матчах здобули Атлетико (переміг 2:0 Спортинг на своєму полі), Арсенал (розгромив ЦСКА 4:1 у Лондоні) та Лаціо (римляни вдома здолали Зальцбург 4:2). 

Раніше повідомлялося, хто на думку букмекерів може виграти Лігу чемпіонів-2017/18.





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