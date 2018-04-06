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744 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 09:47
Інтер заплатить Зорі 6 мільйонів євро за трансфер талановитого гравця - ЗМІ
Переговори щодо трансферу талановитого голкіпера Зорі Андрій Луніна до Інтера підійшли до логічного завершення.
Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, луганці зароблять на переході 19-річного гравця 6 мільйонів євро, а про завершення оформлення угоди буде оголошено вже на наступному тижні.
Стало також відомо, що чорно-сині одразу віддадуть Луніна в оренду, щоб той мав постійну ігрову практику, при цьому повідомляється, що українець відправиться у команду саме Серії А.
Директор Інтера П'єро Аусіліо наразі займається пошуком гарного варіанту для Луніна, пише football.ua.
Раніше повідомлялося, що Луніним цікавляться Ювентус та Ліверпуль.
Також стало відомо, що Лунін увійшов в історію збірної України.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій