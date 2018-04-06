Український бомбардир відновив тренування у Бельгії

Нападник бельгійського Гента Роман Яремчук відновився після травми та розпочав тренування разом із командою.

22-річний український форвард взяв участь у відкритому тренуванні Гента, але при цьому поки що не повідомляється, чи візьме участь Яремчук у найближчому матчі своєї команди проти Стандарта, пише UA-Футбол.

Нагадаємо, що через травму Яремчук не зміг дебютувати у збірній України.

У нинішньому сезоні Яремчук провів за Гент 25 матчів у нинішньому сезоні, забив у них 9 голів та віддав 2 гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Яремчуку на відновлення необхідно 3 тижні.