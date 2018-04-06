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131 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 10:22
Український бомбардир відновив тренування у Бельгії
Нападник бельгійського Гента Роман Яремчук відновився після травми та розпочав тренування разом із командою.
22-річний український форвард взяв участь у відкритому тренуванні Гента, але при цьому поки що не повідомляється, чи візьме участь Яремчук у найближчому матчі своєї команди проти Стандарта, пише UA-Футбол.
Нагадаємо, що через травму Яремчук не зміг дебютувати у збірній України.
У нинішньому сезоні Яремчук провів за Гент 25 матчів у нинішньому сезоні, забив у них 9 голів та віддав 2 гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Яремчуку на відновлення необхідно 3 тижні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій