Мілевський про свою травму: Це підступно та нелюдяно. ФОТО

Артем Мілевський

Лідер Динамо із Бресту, колишній футболіст збірної України Артем Мілевський жорстко відреагував на дії суперника, через які він отримав травму руки.

На своїй сторінці в Instagram Мілевський виклав фото із рукою у гіпсі, зробивши гучний підпис до нього.

"Більш за все я злий через те, що ніхто не вибачився за таке. Ці підступно та нелюдяно", - написав Міля.

При цьому Мілевський не написав, яку саме травму він отримав - перелом чи вивих. Проте пізніше ЗМі повідомили, що у Мілі - вивих ліктьового суглобу.

Нагадаємо, у грі першості Білорусі проти Луча Мілевський впав після ігрового зіткнення та травмував руку.

Раніше повідомлялося, що Мілевський виграв черговий трофей.