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06.04.2018  11:24

Мілевський про свою травму: Це підступно та нелюдяно. ФОТО

 Артем Мілевський

Лідер Динамо із Бресту, колишній футболіст збірної України Артем Мілевський жорстко відреагував на дії суперника, через які він отримав травму руки.

На своїй сторінці в Instagram Мілевський виклав фото із рукою у гіпсі, зробивши гучний підпис до нього.

"Більш за все я злий через те, що ніхто не вибачився за таке. Ці підступно та нелюдяно", - написав Міля. 

При цьому Мілевський не написав, яку саме травму він отримав - перелом чи вивих. Проте пізніше ЗМі повідомили, що у Мілі - вивих ліктьового суглобу. 

Нагадаємо, у грі першості Білорусі проти Луча Мілевський впав після ігрового зіткнення та травмував руку. 

Раніше повідомлялося, що Мілевський виграв черговий трофей.





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