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662 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 11:24
Мілевський про свою травму: Це підступно та нелюдяно. ФОТО
|Артем Мілевський
Лідер Динамо із Бресту, колишній футболіст збірної України Артем Мілевський жорстко відреагував на дії суперника, через які він отримав травму руки.
На своїй сторінці в Instagram Мілевський виклав фото із рукою у гіпсі, зробивши гучний підпис до нього.
"Більш за все я злий через те, що ніхто не вибачився за таке. Ці підступно та нелюдяно", - написав Міля.
При цьому Мілевський не написав, яку саме травму він отримав - перелом чи вивих. Проте пізніше ЗМі повідомили, що у Мілі - вивих ліктьового суглобу.
Нагадаємо, у грі першості Білорусі проти Луча Мілевський впав після ігрового зіткнення та травмував руку.
Раніше повідомлялося, що Мілевський виграв черговий трофей.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій