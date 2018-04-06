У Шахтарі відреагували на інформацію про можливе повернення Луческу

Сергій Палкін та Мірча Луческу

У Шахтарі справді мав контакти із колишнім головним тренером Мірчею Луческу, який зараз очолює збірну Туреччини.

Про це заявив генеральний директор гірників Сергій Палкін у коментарі для FootballHub.

"Так, Луческу приїжджав", - повідомив Палкін.

Більше ніяких подробиць керівник Шахтаря не надав.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Луческу повернеться у Шахтар не як головний тренер, а на іншу посаду.

При цьому повідомлялося, що головний тренер Паулу Фонсека може очолити англійський Евертон вже влітку 2018-го.