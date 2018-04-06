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787 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 11:44
У Шахтарі відреагували на інформацію про можливе повернення Луческу
|Сергій Палкін та Мірча Луческу
У Шахтарі справді мав контакти із колишнім головним тренером Мірчею Луческу, який зараз очолює збірну Туреччини.
Про це заявив генеральний директор гірників Сергій Палкін у коментарі для FootballHub.
"Так, Луческу приїжджав", - повідомив Палкін.
Більше ніяких подробиць керівник Шахтаря не надав.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Луческу повернеться у Шахтар не як головний тренер, а на іншу посаду.
При цьому повідомлялося, що головний тренер Паулу Фонсека може очолити англійський Евертон вже влітку 2018-го.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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