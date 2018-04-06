СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
1000 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 12:47
Арсенал - ЦСКА: воротар збірної Росії встановив черговий ганебний антирекорд
|Ігор Акінфєєв/sport-express.ru
За результатами першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи між Арсеналом та ЦСКА (4:1) чергове неприємне досягнення встановив воротар росіян Ігорь Акінфєєв.
Так, голкіпер, який вже протягом багатьох років є основний гравцем збірної Росії, став першим із 2004 року воротарем, який пропустив чотири голи від Арсеналу у єврокубкових баталіях за один тайм.
Востаннє таке "звершення" підкорилося голкіперу норвезького Русенборга у Лізі чемпіонів-2004/05, коли каноніри розгромили опонента 5:1, пише footballhd.ru.
Нагадаємо, Акінфєєв став автором безпрецедентної серії у Лізі чемпіонів: протягом 44 матчів у цьому турнірі він не залишав поле без пропущеного голу. Перервати неприємний відрізок у кар'єрі голкіперу вдалося лише у нинішньому розіграші ЛЧ восени.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій