Арсенал - ЦСКА: воротар збірної Росії встановив черговий ганебний антирекорд

Ігор Акінфєєв/sport-express.ru

За результатами першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи між Арсеналом та ЦСКА (4:1) чергове неприємне досягнення встановив воротар росіян Ігорь Акінфєєв.

Так, голкіпер, який вже протягом багатьох років є основний гравцем збірної Росії, став першим із 2004 року воротарем, який пропустив чотири голи від Арсеналу у єврокубкових баталіях за один тайм.

Востаннє таке "звершення" підкорилося голкіперу норвезького Русенборга у Лізі чемпіонів-2004/05, коли каноніри розгромили опонента 5:1, пише footballhd.ru.

Нагадаємо, Акінфєєв став автором безпрецедентної серії у Лізі чемпіонів: протягом 44 матчів у цьому турнірі він не залишав поле без пропущеного голу. Перервати неприємний відрізок у кар'єрі голкіперу вдалося лише у нинішньому розіграші ЛЧ восени.