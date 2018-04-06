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06.04.2018  12:47

Арсенал - ЦСКА: воротар збірної Росії встановив черговий ганебний антирекорд

 Ігор Акінфєєв/sport-express.ru

За результатами першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи між Арсеналом та ЦСКА (4:1) чергове неприємне досягнення встановив воротар росіян Ігорь Акінфєєв.

Так, голкіпер, який вже протягом багатьох років є основний гравцем збірної Росії, став першим із 2004 року воротарем, який пропустив чотири голи від Арсеналу у єврокубкових баталіях за один тайм.

Востаннє таке "звершення" підкорилося голкіперу норвезького Русенборга у Лізі чемпіонів-2004/05, коли каноніри розгромили опонента 5:1, пише footballhd.ru.

Нагадаємо, Акінфєєв став автором безпрецедентної серії у Лізі чемпіонів: протягом 44 матчів у цьому турнірі він не залишав поле без пропущеного голу. Перервати неприємний відрізок у кар'єрі голкіперу вдалося лише у нинішньому розіграші ЛЧ восени. 





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