Епопея Бейла та Реала продовжується: зірковий форвард змінив своє рішення

Зінедін Зідан та Гарет Бейл/AS

Валієць Гарет Бейл не має намір залишати Реал у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє АS.

Незважаючи на інформацію з іспанської преси про те, що у Бейла остаточно зіпсувалися стосунки із керманичем вершкових Зінедіном Зіданом, все ті ж самі видання кажуть, що форвард змінив свою думку та хоче лишитися у Мадриді.

Нагадаємо, Гарет Бейл перебрався у Реал з Тоттенгема влітку 2013 року. Тоді Реал заплатив за талановитого вінгера рекордні на той час 100 млн євро.

Загалом нападник збірної Вельсу провів за вершкових 180 матчів, забивши у них 81 гол (у тому числі в цьому сезоні - 30 матчів і 14 голів).

Контракт Гарета з Реалом розрахований до літа 2022 року.

Нагадаємо, сам Бейл начебто зібрався залишити Реал влітку через те, що він не має постійної ігрової практики.

Також стало відомо, що скоріше за все Бейл перейде у Манчестер Юнайтед.

Як повідомлялося, Бейл виявився єдиним з футболістів та персоналу Реала, хто не радів суперголу Криштіану Роналду у ворота Ювентуса.