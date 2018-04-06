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06.04.2018  14:31

У Роналду проблеми: у португальця вимагають майже 30 мільйонів штрафу, інакше - в'язниця

 Криштіану Роналду

Зірка Реала Криштіану Роналду може отримати 24 місяці ув'язнення за податкові махінації в Іспанії. 

Через це у податковій службі запропонували адвокатам зіркового футболіста вирішення питання: Роналду визнає себе винним у справі та вносить 29 мільйонів євро штрафу. 

Органи прокуратури посилаються на досвід вирішення проблеми із зіркою Барселони Ліонелем Мессі - як відомо, аргентинець теж проходив за обвинуваченням у несплаті достатньої кількості податків, проте його звільнили від відповідальності після виплати значної, багатомільйонної суми штрафу. 

Наразі адвокати Роналду перебувають у магістраті району Посуело, де мешкає Криштіану Роналду, з ними проводять бесіду представники влади та фіскальних органів, пише AS

Раніше повідомлялося, що Роналду запропонував заплатити 3,8 мільйони євро штрафу, але йому відмовили

Пізніше португалець заявив, що ця інформація неправдива.





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