У Роналду проблеми: у португальця вимагають майже 30 мільйонів штрафу, інакше - в'язниця
|Криштіану Роналду
Зірка Реала Криштіану Роналду може отримати 24 місяці ув'язнення за податкові махінації в Іспанії.
Через це у податковій службі запропонували адвокатам зіркового футболіста вирішення питання: Роналду визнає себе винним у справі та вносить 29 мільйонів євро штрафу.
Органи прокуратури посилаються на досвід вирішення проблеми із зіркою Барселони Ліонелем Мессі - як відомо, аргентинець теж проходив за обвинуваченням у несплаті достатньої кількості податків, проте його звільнили від відповідальності після виплати значної, багатомільйонної суми штрафу.
Наразі адвокати Роналду перебувають у магістраті району Посуело, де мешкає Криштіану Роналду, з ними проводять бесіду представники влади та фіскальних органів, пише AS.
Раніше повідомлялося, що Роналду запропонував заплатити 3,8 мільйони євро штрафу, але йому відмовили.
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