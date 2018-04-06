СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
298 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 15:24
Роналду, незважаючи на диво-гол ножицями, не завоював звання Гравця тижня у Лізі чемпіонів
Гравцем тижня у Лізі чемпіонів після перших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів став нападник Ліверпуля Мохамед Салах.
Про це стало відомо після завершення голосування на офіційному сайті УЄФА.
Нагадаємо, на звання крім Салаха були номіновані Криштіану Роналду із Реала, Хамес Родрігес із Баварії та Жерар Піке з Барселони.
Додамо, що Роналду відзначився двома голами у матчі проти Ювентуса, а один гол він забив чудовим ударом ножицями.
У свою чергу Салах у матчі Ліверпуль - Манчестер Сіті (3:0) забив гол та віддав гольову передачу.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
1
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій