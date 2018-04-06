Роналду, незважаючи на диво-гол ножицями, не завоював звання Гравця тижня у Лізі чемпіонів

Гравцем тижня у Лізі чемпіонів після перших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів став нападник Ліверпуля Мохамед Салах.

Про це стало відомо після завершення голосування на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, на звання крім Салаха були номіновані Криштіану Роналду із Реала, Хамес Родрігес із Баварії та Жерар Піке з Барселони.

Додамо, що Роналду відзначився двома голами у матчі проти Ювентуса, а один гол він забив чудовим ударом ножицями.

У свою чергу Салах у матчі Ліверпуль - Манчестер Сіті (3:0) забив гол та віддав гольову передачу.