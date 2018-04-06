Ібрагімович у США зізнався у великій симпатії до Моурінью

Шведський нападник Златан Ібрагімович із хорошими словами згадує про минуле у Манчестер Юнайтед.

За словами Златана, який залишив МЮ та перейшов у Лос-Анджелес Гелаксі, головний тренер його колишньої команди Жозе Моурінью мотивує усіх футболістів на перемоги.

"Мені завжди подобався Моурінью. Він - Особливий. Він - любить перемагати. Куди б він не приходив працювати, він завжди перемагає. Щодо мене, то граючи під його керівництвом, я відчував себе дуже впевнено та комфортно. Моурінью довіряв мені", - сказав Златан в інтерв'ю ESPN.

"Сподіваюсь, що МЮ здобуде перемогу у Кубку Англії", - додав Ібрагимович.

Нагадаємо, Ібрагімович у першому ж матчі за Лос-Анджелес забив два чудових голи.

Раніше Ібрагімович емоційно висловився про час, проведений в МЮ.